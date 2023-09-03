السكك الحديدية: إلغاء رحلتين بشكل استثنائي

أعلنت الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية، اليوم الأحد، عن إلغاء رحلتين للقطار بشكل استثنائي.

وأوضحت الشركة في بيان لها عبر صفحتها الرسمية على "الفايسبوك"، أنه تم إلغاء رحلة القطار ( تڨرت - الجزائر العاصمة) ليوم الأحد 03 سبتمبر 2023، ورحلة ( الجزائر العاصمة - تڨرت ) ليوم الإثنين 04 سبتمبر 2023، وذلك بشكل استثنائي بسبب التقلبات الجوية الأخيرة والرياح القوية التي عصفت بالجنوب الشرقي للبلاد، مما أدى إلى تراكم الرمال على خط السكة الحديدية في منطقة تامرنة ما بين النقطتين الكيلومتريتين (PK180+000) و (PK193+000).

هذا وتتقدم الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية باعتذاراتها للزبائن عن الإزعاج الناجم عن هذا الظرف الاستثنائي الخارج عن إرادتها، وتؤكد بأن فرقها المختصة مجندة لرفع الرمال وتحرير السكة، من أجل السماح باستئناف السير العادي للقطارات في أقرب وقت ممكن.