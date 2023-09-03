بشار: الحصيلة العملياتية للجمارك في ثمانية أشهر

تم حجز كمية قدرها خمسة (5 ) كلغ من الكوكايين وأكثر من 44 قنطارا من الكيف المعالج خلال الفترة الممتدة من فاتح جانفي إلى 28 أوت 2023 من قبل فرق الجمارك التابعة للمديرية الجهوية ببشار في إطار مكافحة الترويج للمخدرات بالجنوب الغربي للوطن، كما علم اليوم الأحد لدى مصالح ذات السلك النظامي.

وقد نفذت عمليات حجز تلك الكميات المعتبرة من المخدرات من قبل مختلف الفرق المتنقلة للجمارك عبر العديد من ولايات الجنوب الغربي للوطن وذلك في إطار مكافحة شبكات المروجين، كما صرحت لوكالة أنباء الجزائرية المفتشة الرئيسية المكلفة بالإعلام والاتصال بالمديرية الجهوية للجمارك سنيني كريمة.

كما تمكنت ذات المصالح في ذات الفترة من حجز أكثر من 109.000 قرص من المؤثرات العقلية وسلاح آلي من نوع (سيمنوف) و13 خرطوشة من الذخيرة الحية من مختلف العيارات و21.440 وحدة من الألعاب النارية، وثلاثة أجهزة للكشف عن المعادن وأكثر من 60 مولدا كهربائيا و28 آلة ثقب الصخور، كما جرى تفصيله.

وفيما يتعلق بتهريب المواد الغذائية المدعمة، فقد تم حجز كميات مختلفة من ضمنها 436.925 كلغ من الدقيق (الفرينة) و17.000 كلغ من السميد و226.090 لتر من زيت المائدة و125.545 كلغ من السكر و4.266 وحدة من العجائن الغذائية، و1.582 وحدة من الحليب الجاف وأكثر من 119.460 لتر من الوقود و404.600 لتر من المازوت، وهي كلها بضائع كانت موجهة للتهريب عبر حدود جنوب الوطن، كما أضافت ذات المتحدثة.

ويتعلق الأمر أيضا بحجز في ذات الفترة كمية قدرها 617.904 وحدة من مواد التجميل و229 أخرى من الهواتف النقالة و2.186 وحدة من الملابس النسوية و700 وحدة من مختلف أنواع السجائر و1.049 قطعة غيار من ضمنها محركات سيارات وأيضا 63 شاحنة و31 مركبة و15 شاحنة ذات مقطورة و8 آلات فلاحية ودراجتان وحافلة و26 صنفا حيوانيا، وفق ذات المصدر.

وقد فرضت في ذات الفترة غرامة جمركية بقيمة تتجاوز سبعة (7) ملايير دج ضد المخالفين (مهربين ومروجي المخدرات)، وذلك من خلال معالجة 114 ملفا، كما ذكرت ذات المسؤولة.

للإشارة فإن الفرق الجمركية التابعة للمديرية الجهوية ببشار تغطي إقليميا ولايات بشار وأدرار وتندوف وبني عباس وتيميمون وبرج باجي مختار والنعامة، وكذا المناطق الحدودية مع أربع دول إفريقية.