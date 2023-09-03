آخر مستجدات حادث انفجار الغاز بشقة في البوني

غادر خمسة مصابين جلهم أطفال تتراوح أعمارهم ين 6 و 14 سنة مستشفى البوني لطب وجراحة الأطفال بعد تلقيهم العلاج إثر إصابتهم في حادث انفجار للغاز بإحدى شقق عمارة سكنية بوسط بلدية البوني بولاية عنابة الذي وقع أمس، حسب ما علم اليوم الأحد من مدير الصحة والسكان، محمد دعماش.

و لا يزال المصابون الباقون (12) الذين تتراوح أعمارهم ما بين 10 أشهر و 60 سنة يخضعون للرعاية الطبية بكل من المركز الاستشفائي الجامعي لولاية عنابة، يعاني بعضهم من حروق من الدرجة الثالثة، يخضعون للعلاج بكل من قسم الحروق الكبرى لمستشفى ابن سيناء ومصحة طب الأطفال "سانت تيراز" التابعين للمركز الاستشفائي الجامعي، كما أوضح لوكالة الأنباء الجزائرية ذات المسؤول.

ومن جهة أخرى، فقد خلف الحادث أضرارا مادية تمثلت في انهيار كلي لشقتين بالطابق الرابع وتضرر شقة أخرى بالطابق الثالث لذات العمارة، حسب ما جاء اليوم في بيان للمديرية الولائية للحماية المدنية.

ولتحديد أسباب وحيثيات هذا الحادث أمر وكيل الجمهورية لدى محكمة الحجار بفتح تحقيق يشمل إلى جانب ظروف وأسباب الحادث تحديد معايير السلامة بالأجهزة المنزلية المستعملة، حسب ما تمت الإشارة إليه.

و قد تنقل والي ولاية عنابة، جمال الدين بريمي رفقة مسؤولي قطاع الصحة للوقوف على ظروف التكفل بالمصابين بالهياكل الاستشفائية التي كلفت فرقا طبية متعددة التخصصات للتكفل بهم.