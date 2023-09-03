حجز مواد لصناعة مشروبات بطريقة غير قانونية ببودواو

تمكنت الفرقة الإقليمية للدرك الوطني ببودواو (ولاية بومرداس) من حجز مواد لصناعة وإنتاج مشروبات غير غازية بطريقة غير قانونية، حسب ما أورده، اليوم الأحد، بيان لذات السلك الأمني.

وتعود وقائع القضية --مثلما أوضحه المصدر ذاته-- إلى "قيام فرقة أمن الطرقات ببودواو بالطريق الوطني رقم 29 أ، الرابط بين بلدية بودواو وبلدية أولاد موسى، بتوقيف سيارة نفعية على متنها كمية من المشروبات غير الغازية مجهولة النوعية".

وأشار البيان إلى أنه "تبين بعد التحقيق أن مالك الشاحنة لا يحوز الوثائق والرخص اللازمة لممارسة هذا النشاط, ليتم إثرها التنقل إلى المكان, أين تمت معاينة ورشة وكمية من المواد تدخل في صناعة و إنتاج المشروبات المختلفة كحمض السيتريك والملونات الغذائية، مع حجز كمية معتبرة من المشروبات معبأة بقارورات بلاستيكية".

وبالتنسيق مع مصالح التجارة ببلدية بودواو, "تم إتلاف جميع المواد المحجوزة لكونها غير صالحة للإستهلاك البشري، كما تمت مراقبة المحلات المجاورة للمصنع وحجز المنتوج من نفس العلامة التي تم توزيعه سابقا", يضيف نفس المصدر.

وقد أسفرت العملية المذكورة عن "حجز شاحنة نفعية تستعمل في توزيع السلع و935 قارورة تم ضبطها بالمصنع ومحلات تجارية", يتابع ذات البيان, مشيرا إلى أنه قد "تم تحرير محاضر جزائية في حق المتورطين بتهم ممارسة نشاط تجاري قار دون القيد في السجل التجاري, عدم امتلاك شهادة المخبر لنوعية المنتوج, عدم امتلاك شهادة الوسم، عدم امتلاك رخصة استغلال مؤسسة مصنفة وعدم احترام شروط النظافة والتخزين".