تيبازة: توقيف سائق حافلة قام بتعريض حياة الركاب للخطر

أوقف أفراد الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بقوراية، غربي تيبازة سائق حافلة قام بتعريض حياة المواطنين ومستعملي الطريق للخطر عبر قيامه بتجاوز خطير متبوع بالسير على الحافة اليسرى للطريق.

وأفادت خلية الإتصال والعلاقات العامة بالمجموعة الولائية للدرك الوطني اليوم، أن وقائع القضية تعود إلى تبليغ أحد مستعملي الطريق لأفراد دورية الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بقوراية، حول قيام سائق حافلة لنقل المسافرين بتجاوز خطير ثم السير على الحافة اليسرى للطريق على مستوى الطريق الوطني رقم 11، مشكلا بذلك خطرا كبيرا على الركاب وكذا مستعملي الطريق القادمين في الاتجاه المعاكس.

وقدَّم المُبَلِّغ مقطع فيديو قام بتصويره يُثْبت المناورة الخطيرة التي قام بها السائق، الذي تم توقيفه على الفور وبالتنسيق مع مصالح أمن دائرة قوراية على مستوى السد الأمني المتواجد بمدخل مدينة قوراية واقتياده إلى مقر الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بقوراية لاستكمال التحقيق.

وقد تم رفع جنحة تعريض حياة الغير وسلامتهم الجسدية للخطر ضد الموقوف، وتقديمه أمام الجهات القضائية المختصة.