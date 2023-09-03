كأس العالم للأندية: القرعة الثلاثاء بجدة

تستضيف مدينة جدة السعودية بعد غد الثلاثاء حفل قرعة كأس العالم للأندية لكرة القدم (FIFA 2023)، المقررة خلال الفترة من 12 إلى 22 ديسمبر المقبل بنفس المدينة بمشاركة سبعة أندية.

ويشارك في عملية القرعة التي ستعرف أيضا الكشف عن الشعار الرسمي للمنافسة ممثلون عن الأندية السبع المشاركة في المنافسة وهي: الاتحاد السعودي (البلد المضيف وبطل السعودية، الأهلي المصري (بطل أفريقيا)، أوراوا الياباني (بطل آسيا)، وليون المكسيكي (بطل الكونكاكاف)، ونادي أوكلاند سيتي النيوزيلندي (بطل أوقيانوسيا)، ومانشستر سيتي الإنجليزي (بطل أوروبا)، وسيكمل عقد الأندية المتأهلة الفائز في منافسة كأس كوبا ليبارتادوريس 2023، والذي سيتحدد في نهاية شهر نوفمبر المقبل.

وستجمع المباراة الافتتاحية لبطولة كأس العالم للأندية 2023، فريق الاتحاد السعودي مع أوكلاند سيتي النيوزيلندي يوم 12 ديسمبر المقبل على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة.

يذكر أن ريال مدريد الإسباني توج بلقب النسخة الأخيرة من كأس العالم للأندية شهر فبراير الماضي، بعد فوزه في المباراة النهائية على الهلال السعودي بخمسة أهداف مقابل ثلاثة.