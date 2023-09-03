تواصل إخماد الحرائق بعدة ولايات

كشفت مصالح الحماية المدنية في الحالة العامة لنشاط مصالحها على المستوى الوطني على الساعة 17سا00د عن تسجيل بولاية سوق أهراس حريق بغابة مشتة سيدي عبد الله بلدية مشروحة عملية الاخماد متواصلة.

وفي ولاية المدية نشب حريق على مستوى غابة فرقة المناصرية بلدية تيزي مهدي وتم اخماد الحريق وعملية الحراسة متواصلة ، وتم تسجيل بولاية سطيف حريق غابة بالمكان المسمى عين الحصبة بلدية عين الروى وعملية الاخماد متواصلة.

وأما بولاية جيجل اشتعل حريق بغابة مشتة عشيرة بلدية سلمى بن زيادة وعملية الاخماد متواصلة.

وشهدت ولاية الطارف حريق غابة عين الرامول وتم إخماد الحريق وعملية الحراسة متواصلة .

كما سجلت ولاية تيزي وزو حريق بغابة قرية زخنون بلدية واسيف وعملية الاخماد متواصلة وحريق آخر بغابة قرية افهلال بلدية تيرمتين وعملية الاخماد متواصلة. وأيضا حريق بغابة قرية مناصيرة بلدية تيرمتين حيث تم اخماد الحريق وعملية الحراسة متواصلة ، إضافة إلى حريق غابة قرية زوافقة بلدية اليلتين عملية الاخماد متواصلة ، وحريق غابة قرية منصورة بلدية بني زيكي وعملية الاخماد متواصلة.