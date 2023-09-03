اجتماع تنسيقي بين قطاعين لتسهيل عملية نقل الحبوب

ترأس محمد عبد الحفيظ هني وزير الفلاحة والتنمية الريفية رفقة يوسف شرفة وزير النقل، اليوم الأحد، بمقر الوزارة، اجتماعا تنسيقيا بخصوص عملية نقل الحبوب، البقوليات الجافة و مادة الحليب من الموانئ، بهدف توضيح الرؤية الجديدة بالنسبة إلى إستراتيجية القطاعين.

وجاء في بيان وزارة الفلاحة، أنه تم خلال ترأس هذا الإجتماع مناقشة ودراسة عدة مسائل وملفات مشتركة، بحضور إطارات من القطاعين ومدراء الموانئ على المستوى الوطني، وممثل المديرية العامة للجمارك، وممثل وزارة التجارة و ترقية الصادرات والمدير العام لشركة لوجي ترونس والمدير العام للديوان المهني للحبوب (OAIC) و المدير العام للديوان الوطني للتغذية الأنعام (ONAB) وخلال هذا اللقاء قدم الوزراء عرضا مفصلا حول تعزيز السلسلة اللوجستية فيما يخص عمليات النقل، حيث اتخذت كل الإجراءات و التدابير اللازمة لحل كل الصعوبات التي تواجهها، يضيف البيان.

وأضاف ذات المصدر، إن الهدف الأساسي لهذا الاجتماع هو ضمان تفريغ البواخر في أجال زمنية مقلصة من أجل تجنب تشبع الموانئ بالبواخر، كذا تقليص مدة انتظار السفن العالقة بالسواحل والاستغلال الأمثل والمتوازن لجميع الموانئ الوطنية.

وفي هذا الشأن، تم إنشاء خلية يقظة ومراقبة لضمان عمليات معالجة البواخر بالموانئ في أفضل الظروف و هذا 7 أيام/7 و 24 سا/24.