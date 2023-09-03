مجمع سوناطرك يوظف في هذه الولاية

أعلن مجمع سوناطراك، عن إطلاق عملية توظيف تشمل 471 منصب على مستوى ولاية اليزي.

وجاء في بيان الشركة "تعلن سوناطراك عن إيداع عروض عمل على مستوى الفرع الولائي التابع للوكالة الوطنية للتشغيل بإليزي عبر المنصة الرقمية OGC الخاصة بالوكالة الوطنية للتشغيل، حيث يشمل إجمالي هذه العروض 471 منصب، منها 437 منصب عمل جديد، بالإضافة إلى جدولة 34 منصب آخر شاغر متبقى من حصة التوظيف السابقة المنظمة بذات الولاية في الفترة الممتدة من 27 أفريل إلى 01 ماي 2023، لعدم استيفاء المترشحين لشروط التوظيف.

يأتي هذا العرض ضمن تنفيذ مخطط التوظيف لسنة 2023، من أجل سد احتياجات المؤسسة على مستوى منشآتها الإنتاجية بولاية إليزي."