أسعار النفط فوق هذه العتبة

ارتفعت أسعار النفط خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، في محاولة تعويض بعض الخسائر التي لحقت بها في الجلسة السابقة، إذ طغت المخاوف بشأن الإمدادات التي أجّجتها الصراعات في الشرق الأوسط على بيانات صينية سيئة.

ووضع تقرير للبنك الدولي ثلاثة سيناريوهات من شأنها أن تصعد بأسعار الخام إلى نحو 150 دولارًا، في ضوء تصاعد الحرب في غزة، مع إصرار الكيان الصهيوني على شنّ مزيد من الهجمات على القطاع وعدم استجابته لدعوات وقف إطلاق النار الأممية، ومناشدات المؤسسات الإنسانية والحقوقية الدولية بوقف الحرب الممتدة منذ 23 يومًا.

وكانت أسعار النفط قد أنهت تعاملاتها أمس الإثنين على تراجع بنسبة 4 بالمائة، مع توخّي المستثمرين الحذر قبل اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي وبيانات قطاع التصنيع في الصين، المقرر صدورها هذا الأسبوع.

وبحلول الساعة 07:57 بتوقيت غرينتش، ارتفعت أسعار العقود الآجلة لخام برنت القياسي تسليم ديسمبر المقبل بنسبة 0.87 بالمائة، لتصل إلى 88.21 دولارًا للبرميل. في الوقت نفسه، زادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي تسليم ديسمبر القادم بنسبة 0.75 بالمائة، لتصل إلى 82.93 دولارًا للبرميل. وتشير توقعات خط الأساس الذي وضعه البنك الدولي لارتفاع متوسط أسعار النفط إلى 90 دولارًا للبرميل في الربع الحالي من عام 2023، قبل أن تتراجع إلى 81 دولارًا في عام 2024، مع تباطؤ وتيرة النمو الاقتصادي العالمي.