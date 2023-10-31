قاتل الطفل الفلسطيني في أمريكا يدفع ببراءته

دفع أمس الإثنين رجل يبلغ من العمر71 عاما متهم بقتل طفل فلسطيني-أمريكي طعنا حتى الموت، ببراءته من التهم الموجهة إليه في الجريمة التي وقعت في ولاية إلينوي وربطتها الشرطة بالحرب الدائرة بين الكيان الصهيوني وحماس.

ويواجه جوزيف تشوبا تهما بالقتل والشروع في القتل وجرائم كراهية على صلة بالجريمة، التي وقعت في 14 أكتوبر، وأسفرت عن مقتل الطفل وديع الفيوم البالغ ست سنوات، وإصابة والدته حنان شاهين (32 عاما) بجروح خطيرة.

ودفع تشوبا ببراءته من كل التهم الموجهة إليه لدى مثوله الإثنين أمام محكمة في إلينوي، وقررت تمديد توقيفه حتى الثامن من جانفي، موعد الجلسة المقبلة.

ووفقا لمكتب مأمور الأمن (شريف) في مقاطعة ويل، فقد استهدف المشتبه به ضحيتيه "بسبب كونهما مسلمين، وبسبب النزاع الدائر في الشرق الأوسط بين حماس والصهاينة".

وأضاف أن تشوبا، وهو مالك المنزل الذي تقطنه شاهين، طعن الطفل 26 مرة. والعائلة فلسطينية-أمريكية بحسب "مكتب مجلس العلاقات الأمريكية الإسلامية" (كير) في شيكاغو.