تفعيل منصة "ابتكار "محيّنة للطلاب والأساتذة ومقدمي الخدمات

كشفت المديرية العامة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي، اليوم الثلاثاء، عن تفعيل منصة "ابتكار" التي تقترح عدة خيّارات وإضافات محيّنة لصالح جمهور الطلاب والأساتذة ومقدمي الخدمات، فضلاً عن حاضنات الأعمال الجامعية.

ويتعلق الأمر بإصدار محيّن لمنصة "ابتكار الخدمات"، الموجهة للطلاب حاملي مشاريع التخرج وللأساتذة وعموم مقدمي الخدمات من مراكز البحث وحاضنات للأعمال الجامعية من خلال بوابة لكل فئة.

وستسمح المنصة بالمتابعة والمراقبة، فضلاً عن تقييم الخدمات المقترحة، إذ تعتبر أداة فعّالة للمساعدة في صنع القرار وتقييم الجدوى العلمية، وحوكمة استخدام واستعمال التجهيزات العلمية الثقيلة ذات التقنية العالية الموفرة من طرف مراكز البحث.

ويمكن زيارة المنصة على الرابط: https://ibtikar.dgrsdt.dz ويتسنى الاستفادة من خدماتها من خلال دليل الاستخدام: https://youtu.be/QDIj5-6BbPI?si=IGA7hFOnrIDJ05pO IBTIKAR