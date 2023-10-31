الجلفة: إضراب عمال النظافة يغرق شوارع بعين وسارة في النفايات

دخل عمال مؤسسة النظافة لتزين الفضاءات العمومية TAFAO ببلدية عين وسارة في الجلفة في إضراب مفتوح عن العمل للمطالبة بتحسين ظروفهم الاجتماعية والمهنية، واستنادا للمحتجين، فإن قرار الدخول في الإضراب جاء بعد رفع مطالبهم في عدة مناسبات لمسؤولي البلدية إلا أن مطالبهم لم تجد الآذان الصاغية لتقرر النقابة الدخول في إضراب مفتوح والتوقف عن العمل.

وأشار المضربون عن العمل في بيان تحوز "الخبر" على نسخة منه إلى أن مطالبهم تتضمن عدة نقاط ومن بينها المطالبة بتغيير سلم الأجور الذي يعاني منه العامل ولا يلبي الاكتفاء الذاتي للعامل، كما طالب العمال بغيير مدة العقد المبرم في الاتفاقية المنصوص عليها وتغيير منحة الأجر الوحيد إضافة إلى عدم تقاضيهم المنحة العائلية الممنوحة للعمال والتي لم يتقاضوها منذ ثلاث سنوات.، عدم صب منحة الكوفيد - 19- والتي تقاضى منها العمال مدة 6 أشهر فقط موضحين في رسالتهم أن تعليمات رئيس الجمهورية كانت صريحة وواضحة وضوح الشمس

وهي صب سنتين كاملتين كمنحة العمال، وذكرت النقابة في رسالتها معاناة العامل مع سوء التسيير الذي تعانى منه المؤسسة نظرا لقلة الخبرة والاستهتار من طرف المسيرين وفي السياق ذاته ندد الفرع المحلي لنقابة العمال بالسياسة العشوائية

وكذا الوعود الكاذبة التي يقدمها في كل مرة رئيس البلدية للهروب من مسؤولياته داعيا العمال للتضامن وعدم استئناف العمل إلا في حال رضوخ هذا الأخير والاستجابة الكاملة لمطالبهم المرفوعة.

والجدير بالذكر إن بلدية عين وسارة تشهد في الأيام الأخيرة تراكما كبيرا للنفايات عبر أزقة وشوارع المدينة بسبب إضراب عمال النظافة ما جعل البلدية تشهد مظهرا كارثيا تنبعث منه روائح كريهة تنفر المارة والمواطنين.