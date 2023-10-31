ممثل أمريكي شهير.. لا تشاهدوا "سي أن أن"، شاهدوا "الجزيرة"

نصح الممثل والكاتب السينمائي الأمريكي المعروف"جون كيوزاك" من يريد متابعة الأحداث في غزة بعدم مشاهدة قنوات CNN أو MSNBC، مضيفًا في منشور له على منصة ايكس "عليكم مشاهدة قناة الجزيرة لمعرفة حقيقة ما يحدث بالفعل.

وسبق أن أعلن "كيوزاك" تضامنه مع الفلسطينيين عبر منصة "ايكس" قائلًا "المدنيون الفلسطينيون لم يطالبوا بمذبحة". وأضاف أنه شارك في مسيرة لدعم الفلسطينيين في شيكاغو الأمريكية، ولم يسمع عبارات مثل "الموت لإسرائيل" أو "الموت لليهود" أو احتفالات بمـقـتل المدنيين الإسرائيليين لكنه سمع دعوات تحرير فلسطين من الاحتلال قائلًا "أشعر بألم شديد بسبب مطالبة الناس بالمغادرة والقصف أثناء مغادرتهم".