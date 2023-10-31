أبرز العيد ربيقة وزير المجاهدين وذوي الحقوق، اليوم الثلاثاء، أنّ ما يحدث في فلسطين يذكّر بما حدث على أرض الجزائر قبل ستة عقود.

وأشار ربيقة إلى أنّ أوجه الشبه كبيرة بين ثورة الجزائر الكبرى وما تشهده فلسطين حالياً، شارحاً: "الأساليب هي نفسها مع اختلاف الزمان والمكان، فقد قال الاحتلال الفرنسي عن ثوّار الجزائر أنّهم (خارجين عن القانون)، فما أشبه اليوم بالبارحة".

وتابع الوزير: "أساليب القمع والتقتيل التي يمارسها الاحتلال الصهيوني في فلسطين هي نفسها التي ارتكبها الاستعمار الفرنسي في الجزائر، من نفي وتهجير وتقتيل وتشريد واستعمال كل أساليب الإبادة الجماعية والجرائم المقترفة ضدّ الإنسانية يلاحظها العالم وسط تعتيم الإعلام الدولي".

وعاد ربيقة ليحيل على توجيهات رئيس الجمهورية بإلغاء كل مظاهر الاحتفال عن إحياء الذكرى الـ 69 لاندلاع ثورة أول نوفمبر لمسايرة ما يحدث حالياً في فلسطين. وسجّل الوزير أنّ "التظاهرات التي ستنطلق اعتباراً من منتصف ليل الأربعاء إلى الخميس، ستكون بمظاهر رمزية عبر كل ولايات الوطن، وستعرف وقفات مع بعض وقفات التكريم لمن قدّموا الدمّ والنفيس للثورة التحريرية، دون مظاهر احتفالية".