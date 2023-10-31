فرار خمسة إرهابيين من سجن في تونس

أعلنت وزارة الداخلية التونسية عن فرار خمسة إرهابيين بينهم متورطون في اغتيال شخصيات سياسية بارزة في تونس. وأفاد بيان لوزارة الداخلية أنه تم إشعارها من قبل إدارة السجن المدني بالمرناقية بفرار خمسة عناصر خطيرة محل أحكام سجنية تتعلق بقضايا إرهابية من السجن فجر اليوم الثلاثاء.

ويوجد بين العناصر الإرهابية التي فرت، أحمد المالكي المكنى بـ ''الصومالي''، وعامر البلعزي ورائد التواتي، والمتورطين في عمليات إرهابية خطيرة منها جريمتي اغتيال الشهيدين محمد البراهمي في جويلية 2013 وشكري بلعيد في فبراير 2013

وتم شن حملة تفتيش وتتبع وتعبئة جميع الوحدات الأمنية للبحث والتقصي والتفتيش السريع والأكيد قصد القبض عليهم في أقرب الآجال، وفي إطار التعاون مع الوحدات الأمنية. ووزعت الداخلية صور الإرهابيين ودعت المواطنين إلى الإبلاغ عنهم عند مشاهدتهم أو الحصول على أي معلومات تخصهم، توقيا من الأعمال الإرهابية.