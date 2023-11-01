اختناق 6 أشخاص بالغاز في البويرة وتلمسان

تدخلت مصالح الحماية المدنية بتلمسان نهار اليوم على الساعة 11سا26 دقيقة، من أجل تقديم الاسعافات الأولية لـ03 أشخاص لهم بداية اختناق، استنشقوا غازات محترقة منبعثة من سخان الماء على مستوى حي الحمري بلدية ودائرة مغنية.

الضحايا كانوا يعانون من ضيق في التنفس وآلام في الرأس تتراوح أعمارهم مابين 20و36 سنة، تم إسعافهم ونقلهم إلى المستشفى المحلي.

كما تدخلت مصالح الحماية المدنية بالبويرة على الساعة 12سا36 دقيقة، من أجل تقديم الإسعافات الأولية لـ03 أشخاص لهم بداية اختناق، استنشقوا غازات محترقة منبعثة من سخان الماء على مستوى حي التساهمي ببلدية و دائرة سور الغزلان. الضحايا كانوا يعانون من ضيق في التنفس وآلام في الرأس تتراوح أعمارهم مابين11و47 سنة، تم إسعافهم ونقلهم إلى المستشفى المحلي.