باتنة: تفكيك ورشة سرية لصناعة الأسلحة التقليدية

تمكن أفراد الدرك الوطني بكتيبة بريكة جنوب ولاية باتنة من توقيف شخصين في العقد السادس والثاني من العمر مشتبه في تورطهما في قضية إنشاء ورشة سرية مختصة في صناعة الأسلحة التقليدية والخراطيش.

التوقيف كان مبني على معلومات وصلت لهذه المصالح مفادها وجود ورشة سرية لصناعة وحيازة وتخزين الخراطيش والمتاجرة بها دون رخصة وهي المعلومات التي استغلها أفراد الكتيبة وحققوا فيها حيث تمكنوا من العثور بمنزل المشتبه فيه على 169 ألف كبسولة مستوردة و159 كلغ من البارود الأسود إضافة إلى 550كلغ من مادة الكبريت الأصفر كما عثر في نفس المكان على 175 كلغ من مادة نترات البوتاسيوم ومسدس و04 بنادق تقليدية وكذا بندقية صيد و300 خرطوشة وأسلحة بيضاء ومواد كيميائية ومعدات مختلفة لصناعة الذخيرة.

المشتبه بهما أخضعوا للتحقيق من طرف عناصر فرقة الأبحاث للدرك الوطني ببريكة على أن يتم تقديمهم للجهات القضائية المختصة عن تهمة تورطهما في جناية صنع واستيراد والمتاجرة بالذخيرة والأسلحة.