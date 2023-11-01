"عدل" تصدر بيانا هاما

أعلنت الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره "عدل"، اليوم الأربعاء، عن إطلاق منصة إلكترونية خاصة بإجراءات تمليك السكنات بداية من 1 نوفمبر.

وجاء في بيان الوزارة عبر صفحتها الرسمية على "الفايسبوك" أن "الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره "عدل"، تعلم قاطني سكنات صيغة البيع بالإيجار الراغبين في تحويل ملكية سكناتهم، أنه ابتداء من 1 نوفمبر 2023 يتم إطلاق منصة إلكترونية خاصة بإجراءات تمليك السكنات ويكون ذلك بالولوج على الموقع الإلكترونيwww.aadl.com.dz و الذهاب إلى الخانة الخاصة برفع اليد « main levée » للمباشرة في إجراءات تمليك السكنات إلكترونيا".

وأضاف البيان أن هذه المنصة تتيح عدة خدمات إلكترونية إذ تكمن مستخدميها معرفة الجزء المتبقي من الثمن الكلي للمسكن، مرورا بشهادة التسديد الثمن الكلي للمسكن ورفع اليد بالإضافة إلى تحديد الموعد مع الموثق ومختلف الإجراءات المتعلقة بتمليك السكنات .

وتشير الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره أن هذه العملية ستمس فقط المستفيدين من برنامج عدل 1 ، وبعد الانتهاء من معالجة مختلف الإجراءات الإدارية المتعلقة بعقود المكلية ستشمل هاته العملية المستفيدين من برنامج عدل 2.