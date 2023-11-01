أوناب: استلام ثاني دفعة لبيض التفقيص المستورد

أعلن الديوان الوطني لتغذية الأنعام "أوناب" في بيان له، اليوم الأربعاء، عن استلام ثاني دفعة لبيض التفقيص المستورد، من طرف مركب الدواجن بسطيف التابع لمجمع تربية الدواجن للشرق، وهذا لضبط أسعار الصوص واللحوم البيضاء.

وجاء في البيان، أنه "نظرا لارتفاع أسعار صوص اللحم على مستوى السوق الوطني، وتطبيقا لتعليمات وزارة الفلاحة والتنمية الريفية المتعلقة باستيراد بيض تفقيص اللحم، يعلن الديوان الوطني لتغذية الأنعام استلام ثاني دفعة من طرف مركب الدواجن سطيف التابع لمجمع تربية الدواجن للشرق اليوم الأربعاء الفاتح نوفمبر 2023"

وأوضح البيان، أن هذه العملية متواصلة وتشمل كل المجمعات الجهوية التابعة لمجمع أوناب، في إطار ضبط أسعار الصوص وكذا أسعار اللحوم البيضاء في السوق الوطنية.