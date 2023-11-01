سيدي بلعباس: قتيل وجرحى إثر انقلاب سيارتين

شهد الطريق الوطني رقم 13، اليوم الأربعاء ارتطام سيارة بشجرة بعد انحرافها عن مسارها الطبيعي باقليم بلدية سيدي حمادوش الأمر الذي أسفر عن مصرع شابة في 34 سنة من العمر ندير إصابة مرافقين اثنين لها بإصابات مختلفة.

وكان عدد من أعوان الحماية المدنية المنتسبين إلى وحدة عين البرد قد تكفلوا بإسعاف الجرحى ونقلهم إلى المستشفى بالتزامن مع تحويل جثة الضحية صوب مصلحة حفظ الجثث فيما فتحت مصالح الأمن تحقيقا لتحديد ملابسات الحادث.

وكان الطريق الولائي رقم 55 الرابط بين بلديتي رأس الماء ورجم دموش بأقصى جنوب غربي عاصمة الولاية سيدي بلعباس قد شهد في حدود الساعة الرابعة من عصر اليوم انقلاب سيارة سياحية بعد أن انحرفت عن مسارها الطبيعي، وهو ما أسفر عن إصابة أربعة أشخاص لهم إصابات متفاوتة الخطورة نقلوا من طرف أعوان الحماية المدنية لرأس الماء صوب استعجالات ذات الدائرة لتلقي العلاج.