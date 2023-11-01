الدوري الإفريقي: الوداد أول المتأهلين للنهائي

صعد الوداد الرياضي المغربي إلى نهائي الدوري الإفريقي لكرة القدم بتخطّيه عقبة نظيره الترجي الرياضي التونسي اليوم الأربعاء.

تفوّق الوداد الرياضي على الترجي الرياضي بركلات الترجيح (5-4) بعد التعادل على مستوى مجموع مباراتي الذهاب والإياب (1-1) ضمن نصف نهائي مسابقة الدوري الإفريقي لكرة القدم.

وانهزم ممثل كرة القدم المغربية أمام مضيفه التونسي الأربعاء على ملعب رادس بهدف دون مقابل في إياب المربع الذهبي ليحتكم الفريقان إلى ركلات الترجيح التي ابتسمت لمصلحة الوداد.

وكان الوداد قد فاز ذهاباً بهدف دون ردّ من توقيع هشام بوسفيان في الدارالبيضاء.

يذكر أنّ البرازيلي رودريغيز سيلفا بصم على هدف الترجي في الدقيقة (66).