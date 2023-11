Hadj 2024: 50 agences de tourisme et de voyages retenues

L'Office national du pèlerinage et de la omra (ONPO) a annoncé, mercredi dans un communiqué, une liste finale de 50 agences de tourisme et de voyages retenues pour participer à l'organisation de la prochaine saison du hadj 1445/2024.

"Suite à la décision du ministre des Affaires religieuses et des Wakfs portant liste finale des agences de tourisme et de voyages habilitées à organiser la prochaine saison du hadj 1445/2024, l'ONPO annonce une liste de 50 agences retenues pour participer à l'organisation de la prochaine saison du hadj", précise le communiqué.

Outre les opérateurs nationaux Touring voyages Algérie et l'Office national algérien du tourisme (ONAT), les autres agences retenues sont réparties à travers l'Aéroport international d'Alger et les Aéroports de Constantine, Oran, Tlemcen, Annaba, Ouargla, Batna, Laghouat et Ghardaïa, selon la même source.