الرئيس الفرنسي ماكرون يهنيء الرئيس تبون

تلقى اليوم رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، رسالة تهنئة من نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون بمناسبة الذكرى التاسعة والستين، لاندلاع ثورة نوفمبر المجيدة، "متمنيا له وللجزائر مزيدا من الازدهار، ومؤكدا أن البلدين يتقاسمان نفس الطموحات ضمن ديناميكية تقارب تعززت بالتوقيع على عقد الجزائر". وحسب بيان للرئاسة فقد "أشار الرئيس الفرنسي بخصوص ملف الذاكرة، إلى ضرورة مواصلة العمل، ضمن اللجنة المشتركة المنصّبة من طرف الرئيسين." كما "جدّد في الأخير الرئيس الفرنسي تهانيه بمناسبة ذكرى اندلاع الثورة الجزائرية، للشعب الجزائري وللسيد رئيس الجمهورية."