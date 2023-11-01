مطافيء رقمية لإخماد حرائق الغابات

أطلقت مؤسسة ناشئة مختصة في البرمجيات والرقمنة، برنامجا رقميا متطورا موجها للتعامل مع الحرائق الغابية، من بينها تطبيقات تسمح باجراء مسح كلي للمنطقة المنكوبة، وإرسال إشعارات وتنبيهات مسبقة للمواطنين ووحدات التدخل.

وحسب المدير العام للمؤسسة طارق عابد وهو خبير برمجياتفط، فإن المؤسسة لها "أجهزة يمكن وضعها كل الوحدات المتدخلة على غرار مركبات الحماية المدنية، سيارات الشرطة، والدرك الوطني".

كما أنه (البرنامج) "يسمح للعناصر المتواجدة على مسافة من موقع الكارثة، من توجيه العناصر المتدخلة وتزويدها ببيانات دقيقة وآنية عن المنطقة، كما يمكن للعنصر المتدخل من إرسال بيانات ومعطيات آنية وفورية، علاوة على التواصل المباشر بين الطرفين، وتنسيق الجهود”.

واضاف المتحدث ل "الخبر" بأن "ما يميز هذا النظام الرقمي هو انه يتعامل مع كل الأنظمة الدولية، سيما الأمريكية، الروسية، الأوروبية، وحتى الصينية".