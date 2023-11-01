النعامة : حجز نخالة غير مفوترة ولحم إبل فاسد

تمكنت وحدات المجموعة الإقليمية للدرك الوطني بالنعامة من توقيف شاحنة نوع سوناكوم وبعد إخضاعها للتفتيش والمراقبة تبين أنها تحمل 120 قنطارا من مادة النخالة ممزوجة بقشور الصوجا بدون فواتير و54 كيلوغراما من لحوم الإبل منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك.

وبعد إخطار الجهات القضائية المختصة إقليميا تم حجز اعتباري لمادة النخالة لجنحة عدم الفوترة وفتح تحقيق في القضية الثانية مع حجز السلعة ورفع المخالفات والذبح غير الشرعي ونقل مواد غذائية سريعة التلف بمركبة غير مجهزة وعدم امتلاك شهادة صحية لمنتوج حيواني مع جنحة ممارسة نشاط تجاري غير مقيد في السجل وعرض سلعة فاسدة موجهة لتغذية الانسان.