التونسية أنس جابر تتبرع من جائزتها المالية للفلسطينيين

أعلنت لاعبة التنس التونسية، أنس جابر، عن تبرعها بجزء من جائزتها المالية للفلسطينيين الذين يعانون من عدوان الاحتلال الصهيوني المتواصل على قطاع غزة والذي أدى إلى استشهاد آلاف الأبرياء أغلبهم نساء وأطفال.

وبعد فوزها على “ماركيتا فوندروسوفا” في دور المجموعات لنهائيات اتحاد التنس النسائي 2023، قالت أنس: “أنا سعيدة جداً بالفوز، لكنني لم أكن سعيدة جداً مؤخراً.

الوضع في العالم لا يجعلني سعيدة أشعر وكأنني… أنا آسفة” ثم أجهشت البطلة التونسية بالبكاء ولم تستطع إكمال كلمتها تحت تصفيقات الجماهير. وأضافت:” من الصعب جداً رؤية الأطفال والرضع يموتون كل يوم، إنه أمر مفجع، لقد قررت التبرع بجزء من جائزتي المالية لمساعدة الفلسطينيين، لا أستطيع أن أكون سعيدة بهذا الفوز”،

وتابعت أنس في كلمتها: “إنها ليست رسالة سياسية، إنها إنسانية، أريد السلام في هذا العالم، هذا كل شيء”. وليست المرة الأولى التي تتضامن فيه النجمة التونسية مع الفلسطينيين، حيث نشرت في وقت سابق النجمة التونسية منشور على خاصية “ستوري” على “إنستغرام” طالبت فيه بوقف العنف ضد الفلسطينيين.