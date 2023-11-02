الرئيس تبون يقرر دعم الصندوق الوطني لمكافحة السرطان بـ 70 مليار دينار

قرر رئيس الجمهورية، ، اليوم الخميس، دعم المبادرة الوطنية لمكافحة السرطان بكل الموارد المالية اللازمة، حيث سيتم تخصيص 70 مليار دينار جزائري من الصندوق الوطني لمكافحة هذا الداء.

وأضاف رئيس الجمهورية في رسالة بعث بها الى المشاركين في المؤتمر الـ22 لرابطة الأطباء العرب والمؤتمر الـ15 لطب الاورام المنعقد بالمركز الدولي للمؤتمرات "عبد اللطيف رحال" (الجزائر العاصمة)، قرأها نيابة عنه المستشار لدى رئاسة الجمهورية، السيد محمد الصغير سعداوي، أنه سيتم أيضا "دعم الصندوق الوطني لمكافحة السرطان بـ30 مليار دج بداية من سنة 2024"، مبرزا ضرورة "القضاء على أوجه العجز في توزيع مراكز مكافحة السرطان عبر الوطن".

وأوضح أن الجزائر "اختتمت سنة 2022 بتسجيل 50 ألف حالة إصابة بداء السرطان"، لافتا الى أن الاصابات المسجلة "تستدعي تحسينات وتقويمات مستعجلة" مع "تكريس متابعة ومحاربة مرض السرطان كأولوية".