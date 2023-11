Jabeur fait don de ses gains aux palestiniens

La joueuse de tennis tunisienne Ans Jabeur a annoncé faire don d’une partie de son prix aux palestiniens victimes de l’agression sioniste, ayant déjà fait des milliers de personnes innocentes, principalement des femmes et des enfants.

La star tunisienne a déclaré, en larmes et sous les applaudissements du public, que "c’est très difficile de voir des enfants et des bébés mourir chaque jour, c’est déchirant, j’ai décidé de donner une partie de mon prix pour aider les Palestiniens, je ne peux pas être heureuse de cette victoire", a-t-elle déclaré.