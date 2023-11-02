الجلفة القبض على سارق المواشي بحاسي بحبح

تمكن عناصر الشرطة القضائية لأمن دائرة حاسي بحبح شمال الجلفة من توقيف شخص في العقد الخامس لتورطه في قضية سرقة رؤوس مواشي

حيثيات القضية جاءت على إثر شكوى تقدم بها مواطن أمام فرقة الشرطة القضائية بـ أمن دائرة حاسي بحبح، مفادها تعرض (28) رأسا من ماشيه للسرقة من قبل مجهولين، و بعد تكثيف العمل الاستعلاماتي في إطار التحقيق المفتوح بخصوص القضية، تم توقيف مشتبه فيه يبلغ من العمر (53) سنة، مع استرجاع (18) رأسا من الماشيه محل السرقة كانت داخل مسكن المشتبه فيه الكائن بأحد أحياء مدينة حاسي بحبح، و بعد استكمال كافة الإجراءات الجزائية لقضية الحال المتعلقة بـ سرقة المواشي، قامت فرقة الشرطة القضائية بأمن دائرة حاسي بحبح بتقديم المشتبه فيه أمام النيابة المختصة إقليميا.