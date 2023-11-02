البيض: تفكيك شبكة وحجز 2.5 كلغ من الكيف المعالج

تمكنت قوات الشرطة القضائية بأمن ولاية البيض من وضع حد لنشاط شبكة وطنية تقوم بترويج المخدرات، وحجز قرابة 02 كلغ و500 غ من الكيف المعالج.

العملية جاءت إثر توقيف عناصر كتيبة التدخل السريع بأمن الولاية لحافلة نقل المسافرين خط بشار - قسنطينة، وعند عملية المراقبة والتفتيش تم العثور لدى أحد الركاب المشتبه فيهم يبلغ من العمر 29 سنة رفقة صديقه البالغ من العمر 23 سنة والمنحدران من ولاية تيارت، على حقيبة مخبأة بين أرجلهم بعد تفتيشها تم العثور بداخلها على كمية من المخدرات يقدر وزنها بـ 776 غ على شكل 08 صفائح مخبأة بإحكام بكيس بلاستيكي.

التحقيقات مع سالفي الذكر بينت أنهم يقومان بجلب المخدرات من ولاية النعامة ونقلها إلى مدينة تيارت كما مكنت من الوصول إلى الممون الرئيسي بولاية النعامة، حيث بعد استيفاء كافة الإجراءات القانونية وإخطار النيابة المختصة، تم تفتيش المشتبه فيه الثالث، أين تم العثور على كمية أخرى من الكيف المعالج والمقدرة بـ: 1.7 كلغ، فيما تم توقيف شركائه الثلاث والذين حاولوا عرقلة مهام الضبطية القضائية، لتبلغ الكمية الإجمالية 2.476 كلغ من الكيف المعالج.

ومكن التحقيق مع أعضاء الشبكة مكن من معرفة لأنهم يقومون بنقل المخدرات وترويجها من ولاية النعامة إلى مختلف ولايات الوطن عبر استغلال وسائل النقل الجماعية لسهولة التهرب من قوات الأمن.

وقد تم في هذا الإطار انجاز ملفات إجراء قضائية ضد المشتبه فيهم وتقديمهما أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة البيض.