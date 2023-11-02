مستغانم: توقيف سائق سيارة أجرة بحوزته كوكايين

تمكنت فرقة الشرطة القضائية بأمن دائرة حاسي مماش بمستغانم من توقيف شخص يبلغ 32 سنة، يشتغل سائق سيارة أجرة بحوزته كمية من الكوكايين، وأقراص مهلوسة وسيجارة ملفوفة محشوة بالمخدرات.

القضية جاءت على إثر عملية تتبع، وترصد عناصر أمن دائرة حاسي مماش لتحركات المشتبه فيه الذي يعمل سائق سيارة أجرة تابعة لشركة خاصة، يستغل المركبة لبيع مادة الكوكايين بغرض التمويه، والإفلات من مصالح الأمن، ليتم وضع خطة محكمة أفضت إلى توقيفه بالسوق العمومي بوسط مدينة حاسي مماش على متن مركبته. وبعد إخضاعه للمراقبة الإدارية والأمنية تم العثور على كمية من الكوكايين مهيأة للبيع، وموضوعة في عقـد بلاستيكية صغيرة مخبأة بإحكام بداخل باب المركبة. كما عثر بالصندوق الخلفي للمركبة على سيجارة ملفوفــة محشوة بالمخدرات و03 أقراص مهلوسة من نوع بريقبالين 300 ملغ مهيأة لعملية البيع. وبعد استيفاء كافة الإجراءات القانونية تم تقديم المشتبه فيه أمام الجهات القضائية المختصة إقليميا.