الوالي يمهل المقاول أسبوعا لاستكمال أشغال انجاز متوسطة

أمهل اليوم والي المدية المقاولة المكلفة باستكمال اشغال المشروع الخاص بالجناح البيداغوجي وتهيئة ساحة متوسطة بحي عين جردة اسبوعا واحد فقط لاستلامه المتوسطة التي توفر 600 مقعد للتلاميذ والتي ظلت مطلب رئيسيا لسكان الحي الجديد، كما شدد المسؤول الأول على الجهاز التنفيذي على المقاولة بضرورة الاسراع في استكمال باقي اشغال الانجاز والحرص على عزل الورشة لحماية للمتمدرسين ، وخلال الزيارة التي قادته اليوم لبلدية ذراع السمار اكد الوالي على المسؤولين المحليين بمباشرة حملة نظافة واسعة للمتوسطة ومحيطها، مع استكمال الربط بمختلف الشبكات الحيوية مع اجراء التجارب للأولية تنصيب التجهيز بالحجرات الدراسية

والجدير بالذكر ان استلام مشروع المتوسطة سيمكن دخول المتوسطة حيز الخدمة من تخفيف الضغط على المرافق التربوية وارجاع متوسطة شراطي محمد لحضيرة الطور الابتدائي.

للاشارة فان قطاع التر بية تعزز خلال الموسم الدراسي الجاري ب 11 مجمعا مدرسيا و24قسما و03متوسطات.و02 انصاف داخليات.02 أقسام بالطور المتوسط. و02 ثانويات.01 نصف داخلي.