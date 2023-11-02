الكشف عن تسمية ملعب الدويرة

كشف مرسوم رئاسي نشر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية، اليوم الخميس، عن تسمية ملعب الدويرة الجديد في الجزائر العاصمة.

وحسب ذات المصدر فإن الملعب سيطلق عليه اسم ''الشهيد علي عمار المدعو علي لابوانت''.

كما نص ذات المرسوم على منح استغلال ملعب الدويرة لنادي مولودية الجزائر نظرا لنضال الفريق التاريخي، لا سيما من خلال مشاركته الفعالة في ثورة التحرير الوطني المجيدة، ونظرا لمساره الرياضي الحافل بالتتويجات والألقاب وإعلائه الراية الوطنية في المحافل الرياضية القارية.

ووفق المصدر يلزم فريق مولودية الجزائر بضمان التسيير الجيد للمنشأة الرياضية والسهر على حفظها وصيانتها.

ونص المرسوم أنه في إطار تنظيم المنافسات الرياضية الوطنية والقارية والدولية، يمكن فريــق مولودية الجزائر أن يضع بمقابل، هياكل المنشأة الرياضية تحت تصرف الاتحاد الجزائري لكرة القدم وكل تنظيم رياضي آخر، وفقا لقواعد تحددها اتفاقية الاستغلال.