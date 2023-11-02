إنشاء مركز ثقافي بجامع الجزائر

كشف مرسوم نشر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية، عن إنشاء مركز ثقافي لجامع الجزائر.

وجاء في الجريدة الرسمية، أن المركز الثقافي لجامع الجزائر يقع مقره داخل الجامع الأعظم، ببلدية المحمدية في العاصمة، وهو عبارة عن مؤسسة عمومية ذات طابع إداري. تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي، مفيدا، أنه يوضع تحت وصاية عميد جامع الجزائر.

وأضاف المصدر، أن المركز الثقافي لجامع الجزائر هو مركز إشعاع ثقافي وطني ودولي. يعنى بترقية الثقافة الإسلامية والتعريف بالإسلام والتراث الإسلامي بما يدعم المرجعية الدينية الوطنية ويخدم الرسالة الحضارية للإسلام.

أما من بين صفاته، فهو يعمل على إبراز فكر إسلامي معاصر وترقية الحوار الثقافي والعلمي حول أمهات القضايا الدينية والعلمية والثقافية بالإضافة إلى تشجيع الإبداع الثقافي الإسلامي والمبادرات غي تحقيق وخم ثقافي.