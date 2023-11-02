تحديد فترة المراجعة الدورية للقوائم الانتخابية

حددت السلطة الوطنية للانتخابات فترة المراجعة الدورية للقوائم الانتخابية لسنة 2023، والتي تنطلق من الأحد 5 نوفمبر 2023 إلى غاية الثلاثاء 05 ديسمبر المقبل.

وحسبما أورده التلفزيون العمومي، دعت السلطة الوطنية للانتخابات المواطنات والمواطنين غير المسجلين في القوائم الانتخابية والبالغين ثمانية عشر سنة كاملة لتسجيل أنفسهم لدى مندوبيات السلطة على مستوى البلديات.

وأضافتأنه يمكن للناخبين المسجلين سابقا تقديم طلب للجنة البلدية من أجل مطابقة بياناتهم مع عقود الميلاد في حالة وجود أخطاء مادية، ويمكن للمواطنات والمواطنين الولوج إلى موقع السلطة المستقلة.