بنك الجزائر يصدر قطعة نقدية جديدة

أصدر بنك الجزائر قطعة نقدية معدنية جديدة بقيمة عشرة (10) دنانير جزائرية، حسب ما جاء في العدد الأخير من الجريدة الرسمية.

ووفق ذات المصدر فإن القطعة النقدية الجديدة ستكون من صنف أحادي المعدن وهو فولاذ غير قابل للتأكسد لونه رمادي فولاذي.

وسيكون الموضوع الأساسي في وجه القطعة هو الطاقات المتجددة ممثلة بالشمس والكثبـان الرملية والمولدات الهوائية والألواح الكهروضوئية ورمز طاقـات المستقبل، إضافة إلى التواريخ الثلاثة، الهجري والميلادي والأمازيغي، لسنة الإصدار مطبوعة في الجزء الأعلى من القطعة النقدية.

وسيتكون الظهر من العدد "10" منمنم وعلامات بالأحرف الكاملة وباللغة الوطنية، في الجزء الأعلى "بنك الجزائر" وفي الجزء الأسفل "دينار"، إضافة إلى نجمة من جهتي الرقم 10 تفصل أفقيا دينار وبنك الجزائر.

وختم ذات المصدر أن القطعة النقدية الجديدة توضع حيز التداول بعد إصدار هذا النظام.