صنهاجي يدير ظهره لـ"الخضر"

أدار لاعب رديف ريال بيتيس، يانيس صنهاجي، ظهره لدعوة المنتخب الوطني لأقل من 20 سنة مفضلا المنتخب الإسباني.

وكانت "الفاف" قد نشرت قائمة تضم تسعة لاعبين محترفين، يوم 29 أكتوبر الماضي، من أجل الالتحاق بتربص المنتخب الوطني لأقل من 20 سنة، من ضمنها اسم اللاعب يانيس صنهاجي.

غير أن اللاعب المذكور نشر "ستوري" على حسابه في موقع التواصل الاجتماعي "أنستغرام" تضمن تلقيه دعوة من المنتخب الاسباني لأقل من 19 سنة، معربا عن سعادته وفخره لتمثيل "لاروخا".

هذه القضية تطرحا تساؤلات في "الفاف" حول توجيه استدعاء للاعبين يرفضون تمثيل "الخضر" أو دون معرفة قرارهم وهي أمور تسيء لسمعة البلد.