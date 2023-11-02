تيبازة: تفكيك شبكة لتنظيم رحلات "الحرقة"

فككت فرقة البحث والتدخل بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن ولاية تيبازة شبكة إجرامية منظمة مختصة في تنظيم رحلات إبحار سرية، انطلاقا من شواطئ ولاية تيبازة.

ومكنت العملية من توقيف 07 أشخاص من المدبرين الرئيسيين للرحلات السرية مع ضبط وحجز مبالغ مالية بالعملتين، الوطنية مقدرة بـ174.000 دج والأجنبية مقدرة بـ 750 أورو من العائدات الإجرامية، مركبتين سياحيتين، قارب، محرك بقوة 75 حصان، جهاز تحديد مواقع، بوصلة، 90 لتر من الوقود.

تم تقديم المشتبه فيهم أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة القليعة عن قضية جناية تهريب المهاجرين من أجل الحصول على منفعة مالية من طرف جماعة إجرامية منظمة.