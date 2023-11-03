مستغانم: حجز كمية من الكيف والمهلوسات

قامت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن ولاية مستغانم خلال خمسة أشهر الأخيرة من معالجة 1814 قضية متعلقة بترويج واستهلاك المخدرات،والمؤثرات العقلية تورط فيها 1937 شخصا من كلا الجنسين،كما تم حجز أكثر من 10كلغ من الكيف المعالج،وما يقارب 11000قرص مهلوس من مختلف الأنواع بالإضافة إلى كمية من الكوكايين.

إن هاته النتائج المحققة جاءت بفضل العمل الميداني والاستعلاماتي، والتحريات المعمقة التي قامت بها عناصر المصلحة الولائية لشرطة القضائية لعدة شهور، كما يعود الفضل بالمقابل للتبليغات المقدمة من قبل المواطنين عبر مختلف الوسائط الاتصالية التي سخرتها المديرية العامة للأمن الوطني.

بالموازاة فإن شرطة مستغانم تنوه بالدور الفعال الذي يلعبه المواطن باعتباره الحلقة الأساسية في المعادلة الأمنية من خلال ثقافة التبليغ التي أضحى يتحلي بها.