بيان هام للفاف

قالت الاتحادية الجزائرية لكرة القدم "فاف"، أن قضية عدم التحاق الثنائي ياسين صنهاجي وريان بلعيد بتربص المنتخب الوطني لأقل من 20 سنة بعد توجيه لهما الدعوة، بحجة أنهما اختارا المنتخب الاسباني لفئة أقل من 19 سنة.

وأضافت "الفاف" في بيان لها، أنها وبعد موافقة اللاعبين لتمثيل “الخُضر”، قام مدرب منتخب أقل من 20 سنة، ياسين مانع، من توجيه الدعوة للثنائي الناشط في إسبانيا، لتتفاجأ بعدم التحاق اللاعبين بالتربص.

وأشارت "الفاف"، إلى أنها قامت فيما بعد بإرسال الدعوات إلى كل من ريال بيتيس وأتليتيكو مدريد، من أجل تواجد صنهاجي وبلعيد، رفقة المنتخب الوطني، غير أن الثنائي لم يلبّ الدعوة، بحجة أنهما اختارا المنتخب الاسباني لفئة أقل من 19 سنة، بعد تلقي دعوات رسمية من الاتحاد الاسباني للعبة.