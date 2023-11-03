البليدة: الرياح القوية تتسبب في سقوط الأشجار وانقطاع الكهرباء

خلفت الرياح الحارة و القوية، التي عصفت ليلة الخميس إلى الجمعة، في سقوط أشجار عملاقة، مما تسبب في قطع الطريق نحو عاصمة الولاية البليدة و وادي العلايق، فيما قضت عائلات بأحياء هشة ليلة رعب حقيقية، جراء تطاير أسقفها و سقوط أجزاء من بناياتها و أغصان أشجار و كوابل كهربائية، فيما سجلت أحياء شعبية بالجهة الغربية انقطاعا في التيار الكهربائي .

شلت أشجار عملاقة سقطت على الطريق الولائي رقم 108 بين وادي العلايق و البليدة ، و فرضت تدخل عناصر الأمن و الأشغال العمومية ،و الحماية المدنية ، لتأمين حركية المرور ، و أبعاد العوائق من الطريق ، فيما قضت عائلات تقيم ببنايات هشة بقلب البليدة ، بحي الزنك و بني عزة و المدينة القديمة بالخصوص ، ليلة رعب ، نتيجة تطاير في الأسقف المعدنية و تسجيل انهيارات في بعض المباني الحمراء ، و أغصان الأشجار و كوابل التيار الكهربائي ، كما سجلت تجمعات سكانية انقطاعا في التيار الكهربائي لساعات ، جراء هبوب تلك الرياح القوية .

و تكبد فلاحون و مستثمرون خسائر في البيوت البلاستيك نتيجة الرياح القوية، فيما استبشروا بالأمطار التي تساقطت عقب تلك العاصفة القوية ، خاصة وأن موسم التساقط تأخر هذه المرة ، و أعاد إليهم الأمل في حراثة الأرض ، و أيضا أن تساقطها في هذا الوقت بالذات ، عامل مساعد في القضاء على الأمراض ، التي تصيب في العادة الأشجار المثمرة خلال هذه الفترة من فصل الخريف .