وهران: حجز 60 كلغ من المخدرات وتوقيف 5 أشخاص

حجزت فرقة مكافحة الاتجار بالمخدرات لدى الأمن الولائي لوهران قرابة 60 كلغ من المخدرات على شكل طرود وتوقيف المشتبه فيه الرئيسي وبقية عناصر الشبكة المتكونة من 04 اشخاص، بعد استغلال معلومات حول نشاط شبكة مختصة في المتاجرة بالمخدرات.

اتضح أن المشتبه فيه يقيم في إحدى ولايات الجنوب وبعد استيفاء كافة الإجراءات القانونية مع السيد وكيل الجمهورية لدى محكمة فلاوسن واستصدار إذن بتمديد الاختصاص تم توقيف المشتبه فيه مع ضبط كمية من المخدرات.

أسفرت التحريات الأولية عن تحديد هوية باقي أفراد الشبكة، البالغ عددهم 04 أشخاص بموجب الإذن بالتوقيف وتمديد الاختصاص تم توقيفهم الواحد تلو الآخر، ليتم تحرير إجراء قضائي موضوعه جناية استيراد حيازة، نقل، تخزين، وتسليم المخدرات (رانتج القنب الهندي) ضمن جماعة إجرامية منظمة عابرة للحدود الوطنية، بطريقة غير مشروعة مع العود، مخالفة التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج مع الإضرار بالصحة العمومية والاقتصاد الوطني سيحالون بموجبه أمام العدالة.