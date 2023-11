Communiqué important de la FAF

La fédération algérienne de football FAF a émis des précisions concernant les deux joueurs de la sélection nationale de football U-20, qui n’ont pas rejoint le stage des verts et qui ont préféré rester avec leurs clubs espagnoles, en l’occurrence, Yacine Sanhadji, qui évolue au Real Bétis en Espagne et Rayane Belaid qui joue pour Atlético Madrid.

« Dans le cadre de la sélection des joueurs susceptibles de renforcer l’équipe nationale de la catégorie U-20, le sélectionneur national, M. Yacine MANAA, avait procédé à la convocation de joueurs locaux et ceux évoluant à l’étranger, dont Yacine SANHADJI (Real Bétis, Espagne) et Rayane BELAID (Atlético Madrid, Espagne), après avoir obtenu leurs accords de principe et l’aval de leurs parents respectifs, conformément aux procédures d’usage, précise le communiqué de la FAF.

Les convocations adressées aux intéressés, via leurs clubs respectifs, pour assister au premier stage d’entrainement de l’équipe algérienne, n’ont pas eu de suites, au motif que ces joueurs ont choisi la sélection Espagnole U-19, suite à leur convocation par la Fédération espagnole de football (FEF), conclut le communiqué.