حجز قطع أثرية بعين الدفلى

تمكنت وحدات المجموعة الإقليمية للدرك الوطني بعين الدفلى، في عملية نوعية من تفكيك شبكة إجرامية متكونة من ثلاثة أشخاص تتراوح أعمارهم بين 30 و50 سنة، بحوزتهم قطع نقدية أثرية ذات قيمة تاريخية.

وأفاد بيان الدرك الوطني، أن العملية أسفرت عن حجز 189 قطعة نقدية أثرية من مختلف الأنواع والأحجام، صندوق خشبي مزخرف بالنحاس، مهراس أصفر اللون، قطعتين أثريتين من معدن أصفر اللون على شكل شاقور صغير، سيفين وخنجر تعود للحقبة الرومانية، محبرة، فانوس زوج أساور، أربعة هواتف نقالة، عناصر الشبكة الإجرامية يقومون بنشاط المتاجرة غير الشرعية بالممتلكات الثقافية دون الحصول على رخصة من السلطات المؤهلة قانونا.