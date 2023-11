Décès d’Abdelmalek Mortadh: Le président Tebboune présente ses condoléances

Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune a présenté, vendredi, ses condoléances les plus attristées suite au décès de l'académicien et critique littéraire, Abdelmalek Mortadh, à l'âge de 88 ans.

"En ce vendredi béni, le Tout-Puissant a voulu rappeler auprès de Lui, le défunt Dr. Abdelmalek Mortadh, une des figures de proue de la langue arabe en Algérie et un éducateur qui a marqué plusieurs générations. Un grand homme s'en va, laissant derrière lui un précieux héritage", lit-on dans le message de condoléances du président de la République.

"En cette douloureuse circonstance, je présente mes sincères condoléances à la famille et aux proches du défunt, priant Dieu Tout Puissant de leur accorder patience et réconfort. A Dieu nous appartenons et à Lui nous retournons", ajoute le Président Tebboune.