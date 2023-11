Recrudescence du racisme antimusulman en France

La Grande Mosquée de Paris se dit "extrêmement préoccupée". Elle s'est alarmée, vendredi 3 novembre, de la "libération progressive" d'une parole "raciste et haineuse contre les musulmans de France", appelant les autorités françaises à prendre les dispositions pour lutter contre ce phénomène, qui conduit à la recrudescence des tensions en France.

Dans un communiqué qu’il a rendu public, Chems-eddine Hafiz a évoqué "la forte montée des actes et des discours portant atteinte à des groupes, des personnes et des biens en raison de leurs appartenances religieuses, quelles qu'elles soient, en France".

Cette recrudescence "met à mal la coexistence religieuse et aggrave dangereusement les tensions dans notre pays, à l'heure du drame insoutenable qui se déroule au Proche-Orient", ajoute le responsable. Il demande aux pouvoirs publics de "prendre toutes les dispositions" pour lutter contre ce phénomène.

La Grande Mosquée dénonce notamment "des propos scandaleux et répréhensibles" tenus "par certaines personnalités politiques et médiatiques". Ils ont pour but, selon elle, "de jeter l'opprobre sur nos concitoyens musulmans et de les exclure de la communauté nationale".