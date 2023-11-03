هدف خرافي لبولاية في الدوري القطري(فيديو)

يتواصل تألق اللاعبين الجزائريين ياسين براهيمي وفريد بولاية مع نادي الغرافة في الدوري القطري.

وقاد الثنائي الجزائري "الفهود" إلى فوز مثير، اليوم الجمعة، على حساب العربي بنتيجة 5 أهداف مقابل 4 في إطار الجولة الثامنة من دوري نجوم قطر.

وكان نصيب براهيمي هدف في الدقيقة 4 من ضربة جزاء معززا بذلك رصيده في صدارة هدافي الدوري القطري برصيد 12 هدفا.

أما الجزائري الآخر، فريد بولاية، فقد سجل هدف الفوز في الدقيقة 89 بطريقة خرافية بعد تنفيذ مخالفة سكنت الزاوية التسعين لمرمى حارس المنافس.

بهذه النتيجة يتقاسم الغرافة صدارة الترتيب مع السد برصيد 19 نقطة لكل منهما.