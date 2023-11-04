بيان هام لوزارة التجارة يخص المستوردين

أنهت وزارة التجارة وترقية الصادرات، إلى علم مُستوردي المواد الأولية والمنتجات والبضائع الموجهة لإعادة البيع على الحالة، أن إيداع شهادة إثبات الاحترام" واستخراجها سيتمّ عبر المنصة الرقمية الجديدة: respect.commerce.gov.dz والتي ستدخل حيّز الخدمة ابتداءً من يوم الأحد 05 نوفمبر 2023.

وأوضحت الوزارة في بيان لها اليوم السبت، أن هذه المنصة تندرج ضمن الجهود الرامية إلى رقمنه قطاع التجارة وتبسيط الإجراءات الإدارية أمام المتعاملين الاقتصاديين، حيث ستُتيح لهم المنصة الجديدة معالجة انشغالاتهم وملفاتهم بشكل إلكتروني وسريع، بدلاً من تنقّلهم إلى المديريات الولائية للتجارة وترقية الصادرات.