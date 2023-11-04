المدية: جمعية الشفاء تستضيف جراحا هنديا عالميا

حل اليوم الدكتور الهندي العالمي " راتان راتناف" المتخصص في جراحة عظام الأطفال بمدينة المدية وبدعوة من جمعية الشفاء لمساعدة مرضى العمود الفقري وإعادة التأهيل الحركي لإجراء عديد الفحوصات الطبية على مختلف الحالات الطبية للأطفال.

وقد انطلقت عملية الفحص الطبي لقرابة سبعين طفل قدموا من مختلف ولايات الوطن التي تعذر علاجها بمستشفيات الوطن.

وقد أكد موساوي خليل رئيس جمعية الشفاء للخبر أن الدكتور الهندي وبعد الحملة التضامنية التي نظمتها والتي مكنتها من جمع خمسين ألف دولار بالتنسيق مع جمعية واحة الدولية لفائدة الطفلة عائشة (5سنوات) التي تنحدر من ولاية الطارف من السفر إلى الهند خلال شهر سبتمر. الماضي من إجراء عملية جراحية ناجحة بالهند أشرف عليها الدكتور الهندي بعبادته الخاصة مقابل أربعين ألف دولار لتستعيد الطفلة حالتها الطبيعية بعد ان كانت مهددة ببتر إحدى رجليها بالجزائر.

وعبر موساوي رئيس الجمعية عن خيبته عن عدم منح الوزارة ترخيص للجراح الهندي لأسباب تبقى مجهولة لإجراء عمليات جراحية على مستوى مستشفى محمد بوضياف بالمدية لفائدة العديد من الحالات التي قام بفحصها اليوم.

ومن المنتظر، ان تنتهي زيارة الجراح الهندي الذي رافقه في عملية الفحص الطبي كل من الدكتور سمير حمزي رئيس قسم جراحة العظام بمستشفى محمد بوضياف، والدكتور عزالدين اسطنبولي رئيس جمعية بأمريكا، و رئيس جمعية واحة الدولية في السابع من شهر نوفمبر الجاري والتي تدخل في إطار المهمة الانسانية والتطوعية والتكوينية وتبادل الخبرات.